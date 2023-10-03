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Украина передала послам G7 концепт усиления стойкости демократии в стране

Киев, Вторник 03 октября 2023 19:28
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Украина передала послам G7 концепт усиления стойкости демократии в стране Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с послами G7 (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Иван Носальский

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с послами "Большой семерки". Он передал им концепт усиления стойкости демократии в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Кабмина в Telegram.

Он рассказал, что концепт - часть будущей Украинской доктрины, основы которой очертил президент Владимир Зеленский. Также вдобавок к концепту правительство формирует план реформ, куда хотят заложить развитие государственных институций, развитие конкурентной экономики и укрепление взаимодействия между государством, бизнесом и гражданским обществом.

"Мы стремимся собрать и приоритезировать все необходимые реформы, включая предложения партнеров по изменениям и трансформациям нашего государства в один документ - План реформ до 2027 года", - уточнил Шмыгаль.

Также премьер добавил, что во время встречи с послами были подняты темы продолжения прямой бюджетной поддержки Украины и конфискации замороженных российских активов в пользу нашей страны.

Реформы Украины

Напомним, ранее стало известно, что США официально передали Украине предложения по реформам. Они необходимы для скорейшей интеграции в Европу.

В ответ Шмыгаль передал американскому послу в Украине Бриджит Бринк концепт усиления устойчивости демократии в стране. Премьер отмечал, что документ был согласован с руководителями антикоррупционных структур.

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G7 Денис Шмыгаль
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