Украина будет получать от Словакии аварийные поставки электроэнергии в случае блекаута
Словакия предоставит Украине аварийные поставки электроэнергии. Это будет происходить в случае, если в стране будет блекаут.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи с украинским коллегой Денисом Шмыгалем, пишет "Укринформ".
"Хотим, чтобы Украина достойно перезимовала. При блэкауте будем предоставлять аварийные поставки энергии", - рассказал Фицо.
По его словам, Словакия поддерживает идею присоединения Украины к единой энергетической системе ЕС.
"На очередном европейском саммите мы хотим предложить системное решение (для поддержки украинской энергосистемы – ред.). Понимаем, что основа вашей энергосистемы была уничтожена, но хотим иметь уверенность, что это будет наверстовано. У нас есть единый энергетический рынок в ЕС, необходимо, чтобы он распространялся и на вас", - сказал он.
Фицо также заявил, что Словакия готовит очередной пакет гуманитарной помощи для Украины. Однако в нем не будет летального оружия, в то же время там будет поддержка энергетической системы Украины.
Подготовка к отопительному сезону
С начала 2024 года Россия совершила около 10 массированных атак на энергосистему Украины, уничтожив более 80% генерационных мощностей. Это привело к введению аварийных и плановых отключений электроэнергии. Несмотря на запуск двух энергоблоков на АЭС в июле, новые удары в августе снова вызвали отключение.
Несмотря на то, что в сентябре ситуация стабилизировалась, премьер-министр Денис Шмигаль предостерегает о возможных новых российских атаках.
Также мы писали, что первая область в Украине определила дату старта отопительного сезона.
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