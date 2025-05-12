Украина не получала никаких "американских предложений" о завершении войны, - Ермак

Украина не получала "американских предложений" о прекращении войны. Сейчас продолжаются консультации с партнерами, но речь идет лишь об обмене идеями, а не о конкретных планах.

Об этом в интервью в РБК-Украина рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Никаких так называемых "американских предложений" украинская сторона не получала. На этих консультациях, которые были в Париже, которые были в Лондоне, которые происходят онлайн, происходит обмен определенными мнениями, идеями", - заявил Ермак.

Он также поблагодарил президента США Дональда Трампа и его команду за усилия по прекращению войны. По словам Ермака, Трамп взял на себя миссию посредника, который пытается вести диалог и с Киевом, и с Москвой.

"Позиция американцев - закончить эту войну. Но все, что появляется в информпространстве, может принадлежать либо одной стороне, либо другой. Американцы не являются участниками этой войны. Американцы хотят эту войну закончить", - подчеркнул глава ОП.

Он предостерег от восприятия заявлений со стороны России как достоверных: "От них часто появляются абсолютно ничем не обоснованные заявления".

Ермак напомнил, что украинская позиция остается последовательной и базируется на международно признанных принципах. Все предложенные Киевом планы - формула мира Зеленского, план победы, концепция внутренней устойчивости - опираются на международное право.

"Переговоры для того и существуют, чтобы на них обсуждать все вопросы, которые надо обсудить для прекращения войны", - подчеркнул он.

Ермак также отметил вклад партнеров, которые в течение трех лет или сохраняют постоянную поддержку, или меняют подход - и это, по его словам, естественный процесс дипломатии.