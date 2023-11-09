Украина не получает военного преимущества, а время сейчас идет в пользу России, - Павел

Нынешняя ситуация на поле боя не указывает на то, что Украина может получить военное преимущество, а время сейчас идет в пользу России.
Об этом заявил президент Петр Павел, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости".
Ранее сообщалось, что Чехия готова помочь Украине реализовать несколько пунктов "формулы мира", направленной на прекращение войны с Россией.
Как заявили в Министерстве обороны Чехии в конце сентября, страна передаст Украине лицензию на производство штурмовых винтовок. Речь идет о модели - CZ BREN 2.
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