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Украина не получает военного преимущества, а время сейчас идет в пользу России, - Павел

Фото: президент Чехии Петр Павел (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Нынешняя ситуация на поле боя не указывает на то, что Украина может получить военное преимущество, а время сейчас идет в пользу России.

Об этом заявил президент Петр Павел, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости".

Помощь от Чехии

Ранее сообщалось, что Чехия готова помочь Украине реализовать несколько пунктов "формулы мира", направленной на прекращение войны с Россией.

Как заявили в Министерстве обороны Чехии в конце сентября, страна передаст Украине лицензию на производство штурмовых винтовок. Речь идет о модели - CZ BREN 2.

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