Украина получила все виды ПВО в рамках договоренностей с Западом, но есть нюанс

В частности, по его мнению, Украина нуждается больше в таких системах как Patriot, SAMP/T IRIS-T, NASAMS, чтобы защитить страну и те объекты, которые враг будет пытаться атаковать и уничтожить.

"Мы сегодня получили от Запада фактически всю ПВО, что нам обещали, одну из лучших ПВО в мире. Но слово "все" здесь нужно разделить - на номенклатуру получения и на количество", - отметил он.

Безусловно, по словам Игната, две батареи Patriot - это очень мало для Украины.

"Patriot - это тот комплекс, который позволяет сбивать баллистические ракеты и "Кинджалы", который уже доказал впервые в мировой истории. Государство Украина нуждается значительно больше в таких системах, наряду с Patriot нужны SAMP/T, IRIS-T и NASAMS в достаточном количестве", - объяснил спикер.

Он также подчеркнул, что необходимость вооружения для еще более эффективного уничтожения в частности вражеских "шахедов", которые Россия запускает по Украине.

"Сегодня нам нужно сосредоточить внимание не только на вышеуказанных комплексах, как для Воздушных сил, так и для ПВО Сухопутных войск. А именно Terrahawk Paladin, скажем, назову этот комплекс. Это то, что нужно для уничтожения именно "шахедов". Их становится больше. Россия наладила производство на своей территории. И нам нужны такие средства, чтобы в автоматическом режиме уничтожать эти цели со 100% результатом", - добавил Игнат.

Обстрел Украины 6 ноября

Вечером и ночью РФ в очередной раз атаковала Украину. В частности, под ударом оказались Одесса и Херсон. Враг применил как ракеты Х-59 и "Искандер-М", так и "Оникс" и дроны-камикадзе. ПВО удалось уничтожить 15 ударных БПЛА Shahed-136/131 из 22 запущенных врагом и одну управляемую авиационную ракету Х-59 из шести, среди которых четыре типа - Х-31, Х-59, "Оникс" и "Искандер". в частности, по Одессе, ранения получили 8 человек.