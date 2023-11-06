ua en ru
Пн, 06 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Обстрел Одессы: россияне выпустили несколько ракет и более 20 "Шахедов"

Понедельник 06 ноября 2023 07:28
UA EN RU
Обстрел Одессы: россияне выпустили несколько ракет и более 20 "Шахедов" Фото: россияне выпустили по Одессе несколько ракет и более 20 "Шахедов" (t.me/SJTF_Odes/)
Автор: Константин Широкун

Войска РФ нанесли комбинированную атаку по Одессе с помощью крылатых и баллистической ракет, а также дронов-камикадзе. Часть воздушных целей уничтожили силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ и Telegram Сил обороны юга Украины.

"РФ в очередной раз атаковала Украину, применив 2 управляемые авиационные ракеты Х-59, баллистическую ракету "Искандер-М", противокорабельную ракету "Оникс", две управляемые ракеты Х-31 и 22 ударных БпЛА типа Shahed-136/131. Удары были нанесены по припортовой инфраструктуре Одесской области и объектам гражданской инфраструктуры Херсона", - говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Сообщается, что силы противовоздушной обороны уничтожили две ракеты Х-59 и 15 ударных БпЛА.

По данным Сил обороны юга Украины, в Одессе зафиксированы попадания в центр города и законсервированное промышленное здание. Взрывной волной повреждены несколько многоэтажных жилых домов, и музей в исторической части города.

К сожалению, попаданием дронов-камикадзе в припортовую инфраструктуру повреждены складские помещения, разгрузочная спецтехника, автомобили с зерном. Пожар оперативно ликвидирован.

Все подробности атаки оккупантов на Одессу 5 ноября читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса дрони ракетна атака Вторжение России в Украину
NEWS
ВСУ добились ограниченных успехов к северо-западу от Вербового: карты ISW
ВСУ добились ограниченных успехов к северо-западу от Вербового: карты ISW
DAILY
Прокурор Юрий Белоусов: Когда зайдем в Мариуполь, увидим, что военных преступлений в разы больше
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Прокурор Юрий Белоусов: Когда зайдем в Мариуполь, увидим, что военных преступлений в разы больше