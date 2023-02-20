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Глава "Нафтогаза" назвал сумму ущерба компании от обстрелов

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Украина, Понедельник 20 февраля 2023 10:32
Глава "Нафтогаза" назвал сумму ущерба компании от обстрелов Фото: НАК "Нафтогаз Украины" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Материальный ущерб НАК "Нафтогаз Украины" от обстрелов россиян во время войны составляет более 1 млрд долларов. Большинство разрушений - в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы НАК Алексея Чернышова изданию NV.

"Если говорить о деньгах, то у нас есть убытки более чем на 1 млрд долларов из-за поврежденной или разрушенной инфраструктуры. Одно из самых больших разрушений - Шебелинский НПЗ, уничтоженный резервуарный парк", - сказал он.

По его словам, все эти повреждения находятся преимущественно в Харьковской области, которая страдает от обстрелов с начала полномасштабной войны.

В то же время в четвертом квартале 2022 года компания увеличила добычу, в частности, за счет увеличения мощностей в западных областях. "Укргаздобыча" добыла 12,5 млрд куб. м природного газа (товарного).

В этом году НАК планирует дополнительно добыть 1 млрд кубометров. Также ожидается, что объемы увеличат и частные добывающие компании. "Таким образом, в 2023-м сможем иметь почти 19 млрд кубометров украинского газа", - сказал он.

Чернышов также сообщил, что "Нафтогаз" закончил 2022 год с убытком, но в 2023 году может получить прибыль. "Какая именно прибыль должна быть, я объявлю впоследствии, когда решится вопрос о дефолте и реструктуризации долга",- сказал он.

Напомним, в декабре Алексей Чернышов заявил, что атаки России на Украину повредили 350 объектов по добыче природного газа в стране.

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Нафтогаз Украины
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