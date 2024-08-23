Украина получила от Норвегии лицензию на производство артиллерийских снарядов

Украина сможет производить норвежские 155-мм артиллерийские снаряды. Соответствующую лицензию предоставила норвежско-финская компания Nammo.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Норвегии и министра стратегических отраслей промышленности Александра Камышина в Telegram.
Правительство разрешило предоставить Украине лицензию на производство 155-мм артиллерийских боеприпасов, которые разработаны Nammo.
Помимо этого, правительство Норвегии решило выделить средства на производство таких боеприпасов в Украине.
"Норвегия в настоящее время вносит свой вклад, передавая боеприпасы из своих собственных запасов и напрямую от промышленности. Теперь Nammo хочет поделиться своей разработкой с Украиной. Это означает, что украинские силы смогут получать боеприпасы быстрее", - отметил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.
В свою очередь Камышин отметил, что переговоры с компанией Nammo насчет лицензии продолжались уже давно.
При этом, по его словам, это уже вторая лицензия для Украины на производство 155-мм артснарядов. Первую предоставила компания KNDS/Nexter.
"Мы всегда будем благодарны партнерам за помощь в виде снарядов, но еще больше мы благодарны за поддержку именно локального производства. Производить как можно больше снарядов в Украине важно как с точки зрения эффективности и логистики, так и с точки зрения экономики", - обратил внимание министр.
Напомним, Украина с начала полномасштабной войны получила от западных союзников большое количество артиллерийских установок. Они используют снаряды 155-мм калибра, которая наша страна до недавнего времени не производила.
При этом артснаряды во время войны используют в очень больших количествах. Еще в начале этого года Украина испытывала острую нехватку боеприпасов. Причиной было то, что Конгресс США несколько месяцев не выделял средства на военную помощь Украине.
В частности, снаряды Украина недавно начала получать в рамках инициативы Чехии. В середине июля стало известно, что украинские воины уже применяют их на фронте.
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