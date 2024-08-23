Украина получила от Норвегии лицензию на производство артиллерийских снарядов

Правительство разрешило предоставить Украине лицензию на производство 155-мм артиллерийских боеприпасов, которые разработаны Nammo.

Помимо этого, правительство Норвегии решило выделить средства на производство таких боеприпасов в Украине.

"Норвегия в настоящее время вносит свой вклад, передавая боеприпасы из своих собственных запасов и напрямую от промышленности. Теперь Nammo хочет поделиться своей разработкой с Украиной. Это означает, что украинские силы смогут получать боеприпасы быстрее", - отметил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

В свою очередь Камышин отметил, что переговоры с компанией Nammo насчет лицензии продолжались уже давно.

При этом, по его словам, это уже вторая лицензия для Украины на производство 155-мм артснарядов. Первую предоставила компания KNDS/Nexter.

"Мы всегда будем благодарны партнерам за помощь в виде снарядов, но еще больше мы благодарны за поддержку именно локального производства. Производить как можно больше снарядов в Украине важно как с точки зрения эффективности и логистики, так и с точки зрения экономики", - обратил внимание министр.