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Украина получила от Германии более 1,5 млрд долларов за полтора года, - Минфин

Фото: министр финансов Украины Сергей Марченко (kmu gov ua)
Автор: Максим Шушко

Правительство Германии предоставило Украине финансовую помощь в размере 1,55 млрд долларов с начала полномасштабного российского вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство финансов Украины.

Глава Минфина Сергей Марченко обсудил экономическую ситуацию и финансовые вызовы во время военного положения с новоназначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Германии в Украине Мартином Егером.

Руководитель ведомства отметил, что Германия является одним из лидеров в поддержке нашей борьбы против террористических действий РФ, в том числе в финансовой, военной и гуманитарной помощи. С начала полномасштабного вторжения правительство Германии предоставило финансовую помощь в размере 1,55 млрд долларов.

"Львиная часть финансирования была направлена в форме грантов, что чрезвычайно важно. Поскольку это позволяет нам уменьшить долговую нагрузку в будущем", - говорится в сообщении Минфина.

Также, в ходе обсуждения речь шла о пути европейской интеграции Украины, сотрудничестве с МВФ и инициативе ЕС по созданию фонда Ukraine Facility

Помощь Украине от Германии

Германия регулярно передает Украине пакеты военной помощи. В пятницу, 14 августа, стало известно, что Бундестаг передал Украине новое военное оборудование и средства разминирования.

Недавно Украина получила от Германии первые 10 танков Leopard 1А5 и зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard.

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