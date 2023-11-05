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Украина получила от Евросоюза около 400 школьных автобусов

Киев, Воскресенье 05 ноября 2023 02:44
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Украина получила от Евросоюза около 400 школьных автобусов Фото: иллюстративное фото (Униан)
Автор: Владислав Прийменко

Во время визита Президентки Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен в Киев состоялась торжественная передача школьных автобусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Президента Украины .

Украинские общины получили более 370 школьных автобусов, благодаря программе солидарности "Школьные автобусы для Украины". Кампанию запустили осенью 2022 года Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и первая леди Украины Елена Зеленская

"В прошлом году во время визита в Европарламент рассказала об этой необходимости госпоже Президенту Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен. И вот украинские общины получают более 370 автобусов. Это большое проявление солидарности. Это прямой маршрут в будущее детей - их и всей страны - посреди войны. Вот что такое школьные автобусы, вот почему они важны", - отметила супруга Президента.

Еврокомиссия купила 100 автобусов для Украины за 14 миллионов евро. Еще 271 автобус предоставили государственные и частные организации стран ЕС.

"Эта жестокая война лишила тысячи украинских детей невинности и детства. Но она не лишит их светлого и счастливого будущего, которого они заслуживают. Вот почему я счастлива, что мы можем помочь безопасно возить украинских детей в школы. Предоставление более 370 школьных автобусов Европейской комиссией и государствами-членами демонстрирует нашу общую преданность будущим поколениям украинцев", - заявила Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен

Автобусы распределят между шестью областями, пострадавшими от российской агрессии: Киевской, Сумской, Николаевской, Днепропетровской, Львовской и Черниговской.

"Потребность в автобусах до сих пор остается. Сейчас не хватает примерно 2100 автобусов. В частности, не хватает более 200 единиц транспорта для детей с инвалидностью. Поэтому помощь партнеров крайне важна для украинских общин и ученичества", - отметил министр образования и науки Оксен Лисовой, который присутствовал на встрече.

Елена Зеленская отметила, что среди новых автобусов есть и инклюзивные, имеющие подъемники для учащихся, пользующихся колесными креслами. Это поможет обеспечить доступ к образованию всем украинским учащимся.

"Желаю общинам, которые их получат, пользоваться. Наши дети стойко переносят всю тяжесть военного времени, еще и имеют мужество учиться. Поэтому мы должны создать для них лучшие условия. Это наша обязанность", - сказала Елена Зеленская.

Напомним, сегодня президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен приехала с официальным визитом в Киев. Она заявила, что Украина добилась отличного прогресса на пути в ЕС, а также выступила в Верховной Раде.

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Елена Зеленская Евросоюз Урсула фон дер Ляйен
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