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Украина получила транш от МВФ

Фото: премьер-министр Денис Шмигаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Очередной транш от Международного валютного фонда на 1,1 млрд долларов поступил в Украину. Денежные средства будут направлены на покрытие важных бюджетных расходов невоенного характера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Этот транш мы получили благодаря успешному пятому просмотру программы EFF в объеме 15,6 млрд долларов", - написал премьер.

Это уже третий транш МВФ с начала года. В марте Украина получила на 900 млн долларов в марте и 2,2 млрд долларов в июле. Общая сума с начал года достигла 4,2 млрд долларов. Еще один транш на 1,1 млрд долларов ожидается в декабре.

Напомним, соглашение Украины с МВФ о программе EFF на 15,6 млрд долларов было одобрено в марте 2023 года. По программе уже получено шесть траншей общим объемом около 8,7 млрд долларов.

Изменение планов

МВФ в меморандуме за октябрь изменил прогноз продолжительности войны в Украине и помощи Киеву от партнеров. Фонд ожидает, что в базовом сценарии война закончится в конце 2025 года, а Украине в течение 2023-2027 годов потребуется 151,4 млрд долларов.

В связи с этим МВФ увеличил финансирование Украины на 2025 год. Ранее МВФ планировал в 2025 году выделить Украине 1,835 млрд долларов двумя траншами по 917,5 млн долларов (по текущему курсу доллара к SDR) - в марте и августе.

Сейчас планируется выделить 2,712 млрд долларов четырьмя траншами: в марте 917,5 млн долларов, июне - 809,6 млн, августе - 539,8 млн, и декабре - 445,3 млн долларов.

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МВФ