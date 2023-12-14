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Украина получила транш МВФ почти на 900 млн долларов

Украина, Четверг 14 декабря 2023 11:00
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Украина получила транш МВФ почти на 900 млн долларов Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украина получила очередной транш по программе с Международным валютным фондом почти на 900 млн долларов. Деньги пойдут в бюджет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля в сети Х (Twitter).

"Украина получила на свои счета от МВФ около 900 млн долларов. Эти средства будут направлены на финансирование приоритетных расходов бюджета", - написал он.

Премьер поблагодарил главу МВФ Кристалину Георгиеву и сотрудников МВФ "за быстрые решения в пользу Украины и высокую оценку усилий Украины по проведению реформ".

Таким образом, Украина получила около 4,5 млрд долларов из предусмотренных программой 15,6 млрд долларов.

Транш МВФ

Напомним, Совет директоров МВФ 11 декабря одобрил второй пересмотр программы EFF из Украины и выделил транш на 900 млн долларов по программе на 2023-2027 годы.

МВФ также обнародовал обновленный меморандум, содержащий добровольные обязательства властей страны предпринять определенные шаги.

Меморандум с МВФ подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный.

Подробнее о решении МВФ читайте в материале РБК-Украина "Транш, реформы и новые условия. О чем Украина договорилась с МВФ на 2024 год".

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Юрий Дощатовспециальный корреспондент Транш, реформы и новые условия. О чем Украина договорилась с МВФ на 2024 год