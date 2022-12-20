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Украина получила еще 500 млн канадских долларов: на что пойдут кредитные деньги

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Украина, Вторник 20 декабря 2022 10:36
Украина получила еще 500 млн канадских долларов: на что пойдут кредитные деньги Фото: Канада предоставила Украине кредит на 500 млн канадских долларов (flickr.com/ciskavangee)
Автор: Александр Белоус

Украина 19 декабря получила от Канады дополнительные 500 млн канадских долларов (367 млн долларов США) в рамках кредитного договора между странами. Общая сумма кредита составляет 1,95 млрд канадских долларов (1,432 млрд долларов США).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина .

По данным пресс-службы, это средства пятилетних "Облигаций суверенитета Украины", которые правительство Канады разместило для поддержки Украины в преддверии тяжелого зимнего периода. Кредит предоставляется на льготных условиях через административный счет Международного валютного фонда (МВФ).

"Средства будут направлены на финансирование приоритетных расходов госбюджета, а также будут способствовать сохранению финансовой стабильности Украины", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Напомним, что 15 июня 2022 года Украина получила 1 млрд. канадских долларов (779 млн долларов США).

После этого 18 августа 2022 года в государственный бюджет поступило 450 млн канадских долларов (349 млн долларов США) кредита на льготных условиях со сроком погашения до 10 лет и процентной ставкой 1,69% годовых. Этот транш будет использован для закупки газа во время отопительного сезона.

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