Кабмин определил порядок использования бюджетных денег на газ для отопительного сезона
Кабинет министров утвердил порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете на приобретение природного газа для прохождения отопительного сезона 2022-2023 годов. На эти цели в госбюджете предусмотрено 12,7 млрд гривен канадского кредита.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 6 декабря 2022 г. №1360.
Согласно документу главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем бюджетной программы является Минэнерго. Получателем средств является ООО "Газоснабжающая компания "Нефтегаз Трейдинг".
За счет бюджетных средств по бюджетной программе получателем бюджетных средств по согласованию с Минэнерго осуществляется приобретение природного газа:
- по внешнеэкономическим договорам/контрактам, заключенным на условиях предварительной оплаты и транспортировки до границы Украины;
- украинской добычи (исходя из обеспеченности баланса природного газа) на организованных товарных рынках по цене, которая сложилась по результатам проведенных торгов на условиях передачи природного газа в виртуальной торговой точке газа в газотранспортной системе/подземные хранилища.
Реализация природного газа, приобретенного в соответствии с настоящим Порядком, осуществляется до 30 апреля 2023 года по решению Минэнерго в зависимости от необходимости покрытия потребностей в природном газе по предложениям НЭК "Укрэнерго", НАК "Нафтогаз Украины", ООО "Оператор ГТС Украины".
Реализация природного газа осуществляется исключительно для удовлетворения собственных потребностей хозяйствующих субъектов без права его последующей перепродажи.
Напомним, Верховная рада внесла изменения в закон "О государственном бюджете Украины на 2022 год", предусматривающие выделение 12,7 млрд гривен на закупку газа. Ранее Канада предоставила Украине кредит в 450 млн канадских долларов (или 12,7 млрд гривен) на закупку газа в отопительном сезоне.
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