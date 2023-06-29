Украина получила более 1,2 млрд долларов от США и Финляндии

Они поступили через Целевой фонд многих доноров Всемирного банка. Украина получила 1,2 млрд долларов от США и 15 млн долларов от Финляндии.

Грантовые средства предоставлены как часть пятого дополнительного финансирования в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".

На что потратят деньги

Привлеченное грантовое финансирование будет направлено на оплату труда работников государственных органов и педагогических работников, пенсионных выплат, а также выплаты по отдельным программам государственной социальной помощи.

Министр финансов Украины Сергей Марченко поблагодарил правительства США, Финляндии и команду Всемирного банка за плодотворное сотрудничество и весомую поддержку.

"Финансирование в форме грантов позволяет не увеличивать долговую нагрузку и способствует финансовой стабильности Украины", - сказал министр.

Финансовая помощь от США

В конце апреля в государственный бюджет Украины поступили грантовые средства в размере 1,25 млрд. долларов от США. Тогда средства были направлены на обеспечение пенсионных выплат, отдельных программ государственной социальной помощи (выплаты ВПЛ), зарплат работников здравоохранения и выплат сотрудникам ГСЧС.

Также в конце мая в госбюджет Украины поступил грант в 1,25 миллиарда долларов от Соединенных Штатов Америки. Отмечалось, что деньги потратят на оплату труда и социальную помощь .