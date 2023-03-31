Украина получила льготный кредит от Канады на 1,8 млрд долларов

Отмечается, что средства были предоставлены через механизм административного счета МВФ.

"Канада еще раз продемонстрировала, что она является надежным партнером Украины - сегодня мы получили 2,4 млрд канадских долларов, которые будут направлены прежде всего на финансирование приоритетных расходов госбюджета", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

По его словам, эти средства позволят поддержать украинцев в условиях войны и приблизить нашу победу над Россией.

Дополнительный кредит предоставляется на 10 лет по процентной ставке 1,5% годовых.

Напомним, Украина договорилась с МВФ по поводу четырехлетнего пакета финансирования на 15 млрд долларов.

Кроме того, США намерены передать Украине 7,4 млрд долларов финансовой помощи до сентября 2023 года.

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