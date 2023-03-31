RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина получила льготный кредит от Канады на 1,8 млрд долларов

Фото: Украина получила льготный кредит от Канады на 1,8 млрд долларов (flickr.com)
Автор: Елизавета Драбкина

В государственный бюджет Украины поступил льготный кредит от Канады на 1,8 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов Украины.

Отмечается, что средства были предоставлены через механизм административного счета МВФ.

"Канада еще раз продемонстрировала, что она является надежным партнером Украины - сегодня мы получили 2,4 млрд канадских долларов, которые будут направлены прежде всего на финансирование приоритетных расходов госбюджета", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

По его словам, эти средства позволят поддержать украинцев в условиях войны и приблизить нашу победу над Россией.

Дополнительный кредит предоставляется на 10 лет по процентной ставке 1,5% годовых.

Напомним, Украина договорилась с МВФ по поводу четырехлетнего пакета финансирования на 15 млрд долларов.

Кроме того, США намерены передать Украине 7,4 млрд долларов финансовой помощи до сентября 2023 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство финансов УкраиныКанадаГосбюджет