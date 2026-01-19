Украина получила энергетическую помощь от 17 стран, среди них - Грузия

По словам главы МИД, он отчитался президенту Украины Владимиру Зеленскому о результатах дипломатической работы для привлечения помощи в сфере энергетики.

Италия

В январе 2026 года начала передачу Украине промышленных бойлеров для систем теплоснабжения. Первая фаза помощи предусматривает поставку около 80 бойлеров мощностью от 550 до 3000 кВт для громад, где повреждены или разрушены централизованные системы отопления.

Бельгия

Федеральное агентство развития Enabel в январе 2026 года передало 22 мобильные котельные, а также три генератора мощностью 200 и 40 кВт для Киева, Одессы и Фастова.

Чехия

В рамках проекта "Тепло и свет для Украины" организация Post Bellum закупила и передала 36 генераторов городам Львов, Тернополь, Киев, Днепр, Николаев и Херсон. Также организация Člověk v tísni совместно с SOS Ukraine заключила соглашение о гранте на 850 тысяч евро для закупки энергетического оборудования.

Румыния

Энергетическая компания Expert Petroleum отправила гуманитарный груз для Сумской ОВА стоимостью около 20 тысяч евро - 15 аккумуляторных станций EcoFlow и дизельный генератор.

Болгария

Посольство Украины в Болгарии передало 17 генераторов различной мощности.

Дания

Организация Bevar Ukraine передала две промышленные станции бесперебойного питания мощностью 100 и 80 кВт, а также генератор на 22 кВт для одной из больниц Киева.

Хорватия

Передала два мощных генератора для Сумской ОВА, готовится отправка еще двух для Киевской и Сумской областям.

Фото: Хорватия передает Украине генераторы (facebook.com/andrij.sybiha)

Европейский союз

В январе 2026 года принял решение о передаче Украине 445 генераторов из резервов rescEU.

Швейцария

Готовится поставка четырех аварийных электрогенераторов средней мощности от кантона Тургау.

Молдова

16 января передала 14 генераторов для нужд Сумской области.

Норвегия, Германия, Австрия и Великобритания

Сосредоточили поддержку на финансировании энергетического сектора Украины: Норвегия - 200 млн долларов, Германия и Австрия - 60 млн евро, Великобритания - 20 млн фунтов.

Литва

Передала дополнительное энергетическое оборудование, включая генераторы, электрокомпоненты и средства для аварийных ремонтов объектов энергетической инфраструктуры.

Польша

В январе 2026 года обеспечила передачу дизельных генераторов для критической инфраструктуры и социальной сферы, в том числе в рамках инициативы "Тепло для Киева", где собрали более миллиона долларов.

Грузия

Передала Сумской ОВА девять промышленных генераторов на сумму более 553 тысяч долларов.

Стоит заметить, что грузинские власти занимают неоднозначную позицию по поводу войны РФ против Украины и отказываются предоставлять помощь украинским защитникам.

Армения

Передаст 10 мобильных инверторных генераторов для детских садов, школ и медицинских учреждений в прифронтовых регионах.