Украина получила доступ к государственным фондам восстановления Испании на 50 млн евро

Украина получила доступ к испанским государственным фондам восстановления на 50 млн евро. Киев также получил дополнительный грант в размере 1 млн евро для поддержки устойчивости частного сектора Украины, 4,6 млн евро на нужды гуманитарного разминирования.

Об этом шла речь во время четвертого заседания Смешанной Межправительственной украинско-испанской комиссии по экономическому и промышленному сотрудничеству под сопредседательством первого вице-премьер-министра Украины, министра экономики Украины Юлии Свириденко и министра экономики, торговли и предпринимательства Королевства Испания Карлоса Куэрпо Кабальеро.

"Мы благодарны Испании за непоколебимую поддержку Украины и помощь - от гуманитарной до военной. В частности, за решение, которое было объявлено в мае о выделении 1 миллиарда евро на поддержку нашей обороноспособности. Одним из приоритетов в сотрудничестве с Испанией является энергетический сектор, который остается одной из ключевых целей российских атак", - заявила Свириденко.

Она добавила, что Украина благодарна Испании за предоставление генераторов и энергетического оборудования, а также за их финансовый вклад в Фонд поддержки энергетики Украины на сумму более 4,5 миллиона евро.