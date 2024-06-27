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Украина получила доступ к государственным фондам восстановления Испании на 50 млн евро

Четверг 27 июня 2024 13:28
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Украина получила доступ к государственным фондам восстановления Испании на 50 млн евро Фото: министр экономики Юлия Свириденко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Украина получила доступ к испанским государственным фондам восстановления на 50 млн евро. Киев также получил дополнительный грант в размере 1 млн евро для поддержки устойчивости частного сектора Украины, 4,6 млн евро на нужды гуманитарного разминирования.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Украины.

Об этом шла речь во время четвертого заседания Смешанной Межправительственной украинско-испанской комиссии по экономическому и промышленному сотрудничеству под сопредседательством первого вице-премьер-министра Украины, министра экономики Украины Юлии Свириденко и министра экономики, торговли и предпринимательства Королевства Испания Карлоса Куэрпо Кабальеро.

"Мы благодарны Испании за непоколебимую поддержку Украины и помощь - от гуманитарной до военной. В частности, за решение, которое было объявлено в мае о выделении 1 миллиарда евро на поддержку нашей обороноспособности. Одним из приоритетов в сотрудничестве с Испанией является энергетический сектор, который остается одной из ключевых целей российских атак", - заявила Свириденко.

Она добавила, что Украина благодарна Испании за предоставление генераторов и энергетического оборудования, а также за их финансовый вклад в Фонд поддержки энергетики Украины на сумму более 4,5 миллиона евро.

Помощь Украине от Испании

С момента начала жестокой агрессии России против Украины, Испания выступила одним из ключевых партнеров, оказывая значительную помощь украинскому народу. Эта поддержка имеет многогранный характер, охватывая военную, гуманитарную и финансовую сферы.

В частности, Испания предоставила Украине 600 млн евро военной помощи, включая оружие, боеприпасы, средства связи и разведки, медицинское оборудование.

Испания также приняла на своей территории более 150 тысяч украинских беженцев, предоставляя им жилье, еду, медицинскую помощь и другие необходимые услуги.

Президент Владимир Зеленский недавно говорил, что для защиты Украины от российских атак Испания предоставит дополнительные средства противовоздушной обороны.

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