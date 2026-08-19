Украина получила данные по 79 военным ВСУ, которые считались пропавшими без вести

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

Он рассказал, что отдельно с российской стороной обсуждались вопросы пропавших без вести. Омбудсмен отметил, что на предыдущей встрече передал запрос, в котором говорилось о полутора тысячах пропавших без вести.

Лубинец сообщил, что сегодня Россия официально проинформировала, что нашла из этого перечня 79 украинских военнопленных.

"У нас есть дополнительный механизм поиска. Наконец-то это неплохой результат, учитывая, что мы достаточно долго ждали просто элементарный ответ. Ну и даже нахождение кого-либо из пропавших без вести для нас это положительная новость", - подчеркнул омбудсмен.

Напомним, сегодня из российского плена домой вернулись 103 украинца. В обмен Украина вернула России 103 пленных российских военных.

РБК-Украина ранее писала, что РФ перед обменом начала "откармливать" украинских пленников, чтобы скрыть настоящие условия их содержания. По словам освобожденных из плена украинских военных и гражданских, это также является одним из методов пыток.