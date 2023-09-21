Украина получила очередной грант от США: куда направят средства

В государственный бюджет Украины поступил грант от США в размере 1,25 млрд долларов через целевой фонд многих доноров Всемирного банка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.
Средства являются частью пятого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine).
Целью проекта является частичная компенсация расходов госбюджета, в том числе социальных и гуманитарных, не связанных со сферой безопасности и обороны. Так, в 2023 году Украина получила 9,7 млрд. долларов прямой бюджетной поддержки от США в форме грантов.
Финансирование направляется на возмещение расходов госбюджета:
Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что с начала полномасштабной войны в госбюджет Украины уже поступило 21,7 млрд долларов от США.
Финансовая помощь предоставляется на безвозвратных условиях, что позволяет не увеличивать долговую нагрузку на госбюджет.
Напомним, США обязались предоставить госбюджету Украины в 2023 году пособия в виде грантов на 9,9 млрд долларов.
В следующем году Украине нужно от 12 до 14 млрд долларов финансовой помощи от США, поскольку расходы бюджета остаются высокими на фоне российского вторжения.
Ранее министр финансов Сергей Марченко заявлял, что в 2024 году Украине потребуется международная помощь более чем на 40 млрд долларов, но она пока не гарантирована.
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