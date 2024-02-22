Украина получила бронетранспортеры M113, которые помогут эвакуировать раненых на поле боя

Силы обороны получили бронетранспортеры M113, оборудованные для эвакуации раненых с боя. Ранее их передачу Украине анонсировали власти Испании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Десятки этих эвакуационных бронемашин уже прибыли в Украину. Еще несколько сотен ожидаются в ближайшее время. Благодарен партнерам за поддержку в войне", - рассказал министр обороны Рустем Умеров.

Он отметил, что техника на гусеничном ходу имеет гораздо более высокую проходимость, поэтому в условиях бездорожья она эффективнее в эвакуации раненых.

"Бронемашины для эвакуации раненых передаем в боевые подразделения уже сейчас. Координирует эту работу и проект в целом мой заместитель Наталья Калмыкова. Благодарен партнерам за поддержку в войне", - заявил министр.

Фото: Украина получила бронетранспортеры M113 (mil.gov.ua)

Что известно о M113

M113 – это многоцелевой бронетранспортер, находившийся в серийном производстве с 1960 по 2007 год. Долгое время оставался основным бронетранспортером США, в значительных количествах поставлялся также в другие страны.

Общее количество выпускаемых бронетранспортеров M113, включая машины на его базе, составляет более 88 тысяч штук. По состоянию на 2022 год используются более чем в 44 странах мира, включая США.

Бронетранспортер рассчитан на перевозку 13 человек, его броня может выдержать попадание обломков мин и шаров калибром до 14,5 мм.

Снабжение бронемашин M113 в Украине.

Универсальные бронетранспортеры с самого начала полномасштабного вторжения РФ в Украину активно используются украинскими войсками. Об их передаче ВСУ сообщало несколько стран.

Так, Португалия 20 июня 2023 объявила о новом пакете военной помощи для Украины, в который вошли гаубицы и бронемашины M113.

Также недавно сообщалось, что бельгийская компания поставила в Украину десять модернизированных бронемашин М113. В июне Литва объявила о передаче Украине еще 10 бронетранспортеров M113 и боеприпасов.

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