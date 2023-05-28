Украина получила аварийную помощь от Румынии из-за дефицита электроэнергии

Украине вчера, 27 мая, вечером пришлось начать импорт электроэнергии из Румынии. Причиной стал дефицит мощности электростанций в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Facebook.
В компании подчеркнули, что ночная атака дронов не вызвала новых повреждений в энергетической инфраструктуре магистральных сетей. Но в системе наблюдается дефицит электроэнергии.
"Вчера, 27 мая 2023 с 21:00 до 22:00 для покрытия вечернего пика потребления энергосистема Украины брала аварийную помощь от энергосистемы Румынии. Причиной использования аварийной помощи была нехватка общей мощности украинских электростанций. Импорт из Словакии производился, но в вечерние часы был незначительным", - сказано в сообщении.
В "Укрэнерго" уточнили, что аварийная помощь - ситуативная мера быстрого реагирования для балансировки энергосистемы.
"Пока электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей, но в вечерние часы просим потреблять электроэнергию бережливо. Экспорт, как и вчера, не производится", - добавили в компании.
Стоит заметить, что в Украине летом традиционно проводят ремонтную кампанию атомных энергоблоков. На этом фоне в системе может возникать дефицит электроэнергии.
При этом исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук уже прогнозирует, что зимой в нашей стране могут снова вернуть плановые отключения света. Это связано с тем, что энергетическая система до сих пор не восстановилась после массированных атак России.
Тем временем во Львовской области обновили плановые графики отключений света на летний период. Применять их пока не планируют.
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