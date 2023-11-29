Украина получила 300 тысяч из обещанного Евросоюзом миллиона снарядов, - Кулеба

Выступая перед журналистами в кулуарах Совета Украина-НАТОв Брюсселе, Кулеба призвал к более тесному согласованию оборонных отраслей Украины и НАТО, чтобы обеспечить Киеву поставки, необходимые для победы над Россией, которая вторглась на Украину в феврале 2022 года.

"Нам необходимо создать евроатлантическое общее пространство оборонной промышленности", - сказал Кулеба, добавив, что это обеспечит безопасность как Украины, так и самих стран НАТО.

Кулеба также сообщил, что у него была "продуктивная" встреча с министром иностранных дел Словакии Юраем Бланаром.

Новоизбранный премьер Словакии Роберт Фицо пообещал прекратить военную помощь Украине, хотя позже уточнил, что не будет блокировать закупки оружия у частных компаний.

"Он еще раз подтвердил, что в Словакии продолжит функционировать центр технического обслуживания украинской тяжелой техники. Контракты между украинскими и словацкими компаниями, производящими вооружение, продолжатся", - сказал Кулеба.

Цель в 1 млн снарядов

В соответствии с планами, изложенными в марте этого года, ЕС обязался поставлять Украине артиллерийские снаряды в течение 12-месячного периода, сначала путем использования существующих запасов, а затем посредством контрактов на совместные закупки и увеличения производственных.

В ЕС опасаются, что не смогут вовремя поставить Украине миллион снарядов, поэтому допускается вариант, что их будут закупать в странах за пределами Евросоюза.