Украина получит оружие от Франции на 195 млн евро. Средства оплатят активами РФ

По словам министра, в пакет войдут 155-мм артиллерийские снаряды и авиационные бомбы AASM, которые используют переданные Украине французские истребители Mirage 2000.

Также Франция ускорит передачу легких танков AMX-10RC и бронетранспортеров VAB, которые ранее использовались французскими военными.

Развитие оборонпрома Франции

В интервью Лекорню заявил, что для поддержки Вооруженных сил Украины и собственной армии, Франция планирует увеличить производство военной техники.

Так, компания Dassault Aviation увеличит выпуск истребителей Rafale с двух в месяц в 2024 до четырех-пяти в 2026 году.

Кроме того, французское правительство планирует уже в 2025 году удвоить выпуск противотанковых ракет MBDA (Akeron MP). К 2026 году удвоится производство авиационных бомб AASM.

С этой целью правительство страны установит партнерства с компаниями Thales и EOS, работающими в сфере оборонной и военной промышленности.

Ключевыми приоритетами на ближайшее время, Лекорню назвал производство боеприпасов и радиоэлектронную борьбу.

Также глава Минобороны Франции отметил важность развития дронов, роботизации войск, развития искусственного интеллекта и космических технологий.