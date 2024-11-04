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Украина получит от Всемирного банка еще около 600 млн долларов. Шмыгаль раскрыл детали

Понедельник 04 ноября 2024 18:29
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Украина получит от Всемирного банка еще около 600 млн долларов. Шмыгаль раскрыл детали Фото: премьер-министр Украины Денис Шмигаль (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украина подписала со Всемирным банком соглашения на сумму почти 600 млн долларов. Средства выделят в рамках новой программы финансовой поддержки Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

По словам премьера, о начале программы договорились во время встреч на Spring Meetings в Вашингтоне в апреле. А сегодня, 4 ноября, соответствующие соглашения с Всемирным банком подписали Министерство финансов и Министерство экономики Украины.

Речь идет о новом проекте "Устойчивое, инклюзивное и экологически сбалансированное предпринимательство" (RISE), который направлен на поддержку малого и среднего бизнеса, зеленый переход, улучшение бизнес-среды, цифровизацию и содействие выходу на новые рынки.

Проект рассчитан до 2027 года, а общая запланированная сумма программы - более 1 млрд долларов.

"Это существенно усилит украинскую экономику и укрепит украинский малый и средний бизнес для противодействия современным вызовам. Спасибо Президенту Всемирного банка Аджаю Банзи, управляющему директору Анне Бьерде и региональному директору Бобу Сому за постоянную вовлеченность и поддержку Украины в условиях войны", - отметил Шмыгаль.

Помощь Всемирного банка

Напомним, в феврале этого года мы сообщали, что Министерство экономики Украины и Всемирный банк работают над привлечением 500 млн долларов. Они будут направлены на финансирование проектов поддержки украинского бизнеса.

В начале декабря 2023 года Всемирный банк сообщил, что Украина получит 1,2 млрд долларов финансовой поддержки. Средства выделят под гарантии правительства Японии и направят в поддержку 29 программ социальной помощи наиболее уязвимым категориям населения.

В марте Всемирный банк выделил 1,5 млрд долларов на развитие и восстановление Украины.

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Экономика Украины Денис Шмыгаль Всемирный банк
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