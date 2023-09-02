Украина получит от США "урановые снаряды": что это и почему их боятся россияне

Еще больше "урановых снарядов"

Согласно данным Reuters, которое ссылается на американских чиновников, снаряды являются частью нового пакета военной помощи Украине, который представят уже на следующей неделе.

Боеприпасы предназначены для американских танков Abrams. Благодаря своей чрезвычайной плотности снаряды с легкостью пробивают броню и самовозгораются в облаке, которое обжигает.

Не первая поставка

В конце марта текущего года Великобритания анонсировала поставки снарядов с обедненным ураном, которые предназначены для танков Challenger 2.

Заместитель министра обороны Великобритании Анабель Голди заявила, что кроме предоставления нашим воинам эскадрона основных боевых танков Challenger 2, ВСУ также обеспечат боеприпасами, которые содержат обедненный уран.

"Мы отправили в Украину тысячи комплектов снарядов для Challenger 2, включая бронебойные снаряды с обедненным ураном", - заявила Голди добавив, что из соображений оперативной безопасности, показатели использования поставленных комплектов не будут раскрываться.

Побочный продукт и увеличенная огневая мощь

Обедненный уран является побочным продуктом обогащения природного урана при производстве ядерного топлива или ядерных боеголовок. Он очень плотный и благодаря увеличенной огневой мощи - с легкостью пробивает броню.

Относительно танкового вооружения речь идет о 120-мм подкалиберных боеприпасах, которые имеют уровень бронепробиваемости до 700 мм. Это, в свою очередь, позволяет поразить все типы российских танков и бронетехники.

Как работают "урановые снаряды"

Обедненный уран размещен только в наконечнике снаряда. Благодаря огромной кинетической энергии во время выстрела боеприпас разгоняется до 1500 метров в секунду.

При столкновении с броней "урановый" наконечник пробивает ее, самозатачивается и выделяет пыль с частицами урана. Последний самовоспламеняется при контакте с воздухом и увеличивает разрушительную силу снаряда. Вследствие этого пространство за броней поражается раскаленными обломками. Струя из огня и радиоактивной пыли способна малой дозой облучить экипаж, впрочем, шансов выжить при попадании почти нет.

Международные конвенции позволяют

"Урановые снаряды" не являются ядерным или химическим оружием, в связи с чем они не запрещены международными конвенциями. Более того, они стоят на вооружении ряда стран, особенно тех, кто состоит в "ядерном клубе".

Существует ли радиационная угроза?

Радиоактивность обедненного урана составляет до 60% от обычного природного. Впрочем, уровень настолько низкий, что на него даже не реагируют дозиметры.

Согласно данным исследования рабочей группы Королевского научного общества Британии, риски для здоровья из-за применения таких снарядов крайне низкие.

Случаи заболевания раком также никогда не были подтверждены. Все заявления о якобы "десятках умерших и заболевших раком итальянских ветеранов", воевавших на Балканах, были опровергнуты в результате исследований.

Никакой угрозы окружающей среде

В ходе расследования ООН по применению обедненного урана на Балканах было подтверждено, что снаряды никоим образом не навредили окружающей среде или населению. Ученые из Италии обнаружили повышенное содержание урана в почве, которое, впрочем, не превышало допустимых норм.

Как утверждают расчеты Всемирной организации здравоохранения, максимальная доза облучения при попадании в организм частиц обедненного урана составляет менее половины предельной годовой дозы для людей, работающих в условиях радиации.

России нет покоя

В свое время, после информации о поставках со стороны Британии, российский диктатор Владимир Путин в очередной раз проскулил о якобы войне "до последнего украинца", а министр обороны страны-террориста Сергей Шойгу заявил о еще одной пройденной ступеньке в ядерной эскалации.

Более того, российская пропаганда снова пыталась продвинуть свои тезисы о "грязной бомбе" и попытках превратить Украину в непригодную для жизни территорию.