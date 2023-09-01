США отправят в Украину снаряды с обедненным ураном, - Reuters

США в ближайшее время отправят в Украину бронебойные боеприпасы, содержащие обедненный уран, согласно документу, с которым ознакомилось издание, факт передачи также подтвердили два американских чиновника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters ..

Эти снаряды являются частью нового пакета военной помощи Украине, который будет представлен на следующей неделе. Боеприпасы предназначены для американских танков Abrams, которые, по словам человека, знакомого с ситуацией, должны быть доставлены в Украину в ближайшие недели.

Один из чиновников сообщил, что будущий пакет помощи будет стоить от 240 до 375 млн долларов. По словам чиновников, его стоимость и содержимое еще уточняются.

Обедненный уран используется в боеприпасах, поскольку его чрезвычайная плотность дает снарядам возможность легко пробивать броню и самовоспламеняться в обжигающем облаке пыли и металла.

Передача Украине снарядов с обедненным ураном

Ранее о передаче снарядов с обедненным ураном объявили в Британии. Они переданы вместе с основными боевыми танками Challenger 2.

В то же время в марте 2023 года в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты не планируют последовать примеру Британии и передавать Украине снаряды с обедненным ураном.

Но уже в июне стало известно, что Белый дом готов предоставить Украине снаряды с обедненным ураном после нескольких недель внутренних дебатов о том, как оснастить танки Abrams, которые США передают Киеву.