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Украина получит от США 2000 внедорожников Humvee: как они помогут ВСУ

Фото: Украина получит от США 2000 внедорожников Humvee (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты Америки в рамках одного из пакетов помощи передадут Украине 2000 внедорожников Humvee. У ВСУ уже есть опыт применения их на войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

Такое количество внедорожников Humvee является очень большой поставкой такой техники. В частности, они помогут заполнить бреши в позициях Украины на фронте. А ВСУ смогут более эффективно продвигаться к позициям российских оккупантов.

Следует заметить, что эти внедорожники похожи на гражданские автомобили, поэтому это облегчает необходимость в большой подготовке перед отправкой на фронт.

По данным Forbes, Humvee отлично вписывается в текущую оборонную стратегию Украины. Ведь их можно использовать в городских условиях, где танки и артиллерия менее эффективны, чем компактные и маневренные внедорожники.

Также украинские военные могут использовать Humvee для перевозки тяжелого вооружения. Или устанавливать на них пулеметы и другое оружие. В частности, некоторые украинские подразделения уже трансформировали их в мобильные платформы обслуживания, благодаря чему можно производить ремонт бронетехники на ходу в полевых условиях.

Кроме того, украинские военные использовали Humvee и в качестве мобильных платформ ПВО, устанавливая на них зенитные пушки и системы борьбы с беспилотниками.

Помощь Украине от США

Напомним, 16 октября президент США Джо Байден огласил новый пакет военной помощи Украине на сумму 425 миллионов долларов. Именно в этот пакет вошла партия внедорожников Humvee.

Также президент ВладимирЗеленский заявил, что Соединенные Штаты Америки в течение октября-декабря предоставят Украине ряд пакетов военной помощи. Их стоимость будет составлять от 500 до 750 млн. долларов.

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