Украина получит от Швейцарии 60 платформ для разминирования до середины 2024 года

Швейцарская компания Global Clearance Solutions (GCS) планирует предоставить Украине 60 платформ для разминирования в рамках помощи. Передача роботизированной техники состоится до середины следующего года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу компании.
Персонал также должны обучить эксплуатации данных машин для механического разминирования на дистанционном управлении.
По словам генерального директора и соучредителя GCS Филиппа фон Михаэлиса, эти "самые современные платформы нуждаются в обучении и жестких протоколах безопасности".
В компании выразили надежду, что оборудование поможет "создать безопасную среду, облегчить восстановление граждан и спасти жизнь".
Донорами такой помощи стали Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ), а также предприятия KfW и DEG Impulse.
В мае Минреинтеграции Украины сообщало о подписании меморандума о сотрудничество со швейцарской компанией-производителем механизированных средств разминирования Global Clearance Solutions.
Тогда руководством GCS заявило о намерениях в течение этого года поставить в Украину около 20 машин разминирования.
Напомним также, что в ноябре швейцарская компания Global Clearance Solutions открыла в Украине центр технического обслуживания. Он сможет принимать платформы по разминированию при необходимости провести их ремонт.
Из-за российского вторжения в Украину и активных боевых действий наша страна загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.
В конце сентября Швейцария утвердила пакет в размере 110 млн долларов на разминирование Украины. Они будут предоставлены в период с 2024 по 2027 год.
Также ранее сообщалось, что Норвегия объявила о выделении финансовой помощи для разминирования Украины. Речь идет о 18,5 млн долларов.
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