Производитель роботов для разминирования GCS открыл в Украине центр технического обслуживания

Швейцарская компания Global Clearance Solutions открыла в Украине центр технического обслуживания. Он сможет принимать платформы по разминированию при необходимости провести их ремонт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу GCS .

Руководитель отдела технического обслуживания компании Фабиан Клаузер отметил готовность обеспечивать устойчивое и оптимальное использование международных инвестиций по разминированию на сегодняшний день и в будущем.

"Наша мастерская способна разместить несколько машин GCS-200, которые идеально подходят для устранения угроз взрыва на сельскохозяйственных землях", - сказал он.

Также он добавил, что это позволит обеспечить возможности ремонта инфраструктуры, такой как опоры электропередач, и восстановления энергоснабжения для гражданского населения.

Сотрудничество Украины с GCS

В мае Минреинтеграции Украины сообщало о подписании меморандума о сотрудничество со швейцарской компанией-производителем механизированных средств разминирования Global Clearance Solutions.

Тогда руководством GCS заявило о намерениях в течение этого года поставить в Украину около 20 машин разминирования.

Разминирование Украины

Из-за российского вторжения в Украину и активных боевых действий наша страна загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.

В конце сентября Швейцария утвердила пакет в размере 110 млн долларов на разминирование Украины. Они будут предоставлены в период с 2024 по 2027 год.

Также ранее сообщалось, что Норвегия объявила о выделении финансовой помощи для разминирования Украины. Речь идет о 18,5 млн долларов.