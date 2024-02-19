Канада передаст Украине 800 многоцелевых дронов для защиты неба, - Reuters

Дроны предоставит компания Teledyne из Ватерлоо, Онтарио, их общая стоимость составляет более 95 млн канадских долларов (70,44 млн долларов США).

"Сегодняшнее объявление гарантирует, что Украина получит беспилотники, необходимые для обнаружения и идентификации целей, которые являются критически важными для борьбы. Канада будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - сказал Блэр.

Помощь финансируется за счет 500 млн канадских долларов на военную помощь, объявленную премьер-министром Джастином Трюдо во время визита в Киев в прошлом году.

Начиная с февраля 2022 года, Канада выделила более 9,7 млрд канадских долларов на помощь Украине, в том числе более 2,4 млрд канадских долларов на военную помощь.

Во время встречи с союзниками по НАТО в Брюсселе 14 февраля, Блэр заявил, что Канада выделит Украине более 60 млн канадских долларов.

Сегодня один американский доллар равен 1,3487 канадских долларов.

Помощь Канады Украине

В июне прошлого года премьер-министр Канады Джастин Трюдо посетил с официальным визитом Киев. По итогам визита он объявил, что правительство страны предоставит Украине новый пакет военной помощи на 500 млн канадских долларов (более 370 млн долларов США). Также Оттава примет участие в авиационной коалиции.

Позже президент Владимир Зеленский обсудил с Трюдо усиление противовоздушной обороны.

Также лидеры обсудили усиление защиты украинского неба.

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