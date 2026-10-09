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Украина получит от Финляндии срочную военную помощь на миллион евро

15:27 09.10.2026 Пт
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: Президент Финляндии Александр Стубб (Виталий Носач, РБК-Украина)

Финляндия срочно предоставляет Украине 35-й пакет военной помощи. Это оборонный продукт из запасов Вооруженных Сил страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства обороны Финляндии.

Новая помощь Украине

Президент Финляндии Александр Стубб по предложению правительства 9 октября одобрил передачу Украине 35-го пакета военной помощи.

Общая стоимость пакета, поставляемого Украине, составляет около 1 миллиона евро, говорится в сообщении.

Он содержит один оборонный продукт, переданный из запасов Финских вооруженных сил.

По оперативным соображениям и для обеспечения доставки к месту назначения, более подробная информация засекречена.

При принятии решения о помощи учитывались как потребности Украины, так и ресурсы Финских вооруженных сил, говорят в финском оборонном ведомстве.

36-й оборонный пакет от Финляндии

Финляндия уже начала подготовку к следующему, более широкому пакету.

Общая стоимость оборонных материалов, поставляемых Финляндией Украине, уже достигла 3,6 миллиарда евро.

"Финляндия ускорила принятие этого решения, чтобы выполнить срочную просьбу Украины. Мы не будем закрывать глаза на час затруднения украинцев. Вместе с тем мы будем рядом с Украиной и будем продолжать поставки материальной помощи", - сказал министр обороны Антти Хаккянен.

Ранее РБК-Украина писало, что Финляндия выделит 50 миллионов евро ссуды на восстановление и поддержание экономической стабильности Украины.

Кроме того, Финляндия провела учения, во время которых силовики отрабатывали захват и обыск судна в Балтийском море.

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