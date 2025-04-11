Украина получит от Эстонии 10 тысяч снарядов. Министр обороны назвал сроки

"Или на этой неделе, или на следующей, мы доставим 10 тысяч боеприпасов калибром 155-мм", - рассказал он.

По словам министра, страна также доставит 750 тысяч пакетов с едой для солдат.

"И мы продолжим также безубыточную деятельность в том смысле, что мы покупаем, с помощью наших друзей из разных европейских стран, амуницию для ВСУ", - добавил он.

Встреча Певкура и Умерова

Эстонский министр обороны также сообщил, что встретится с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и обсудит с ним основные потребности украинской армии.

"Мы все понимаем, что на линии фронта трудно. Мы фактически должны увеличить военную помощь Украине. И мы это делаем. И мы будем обсуждать с нашими партнерами, что мы можем сделать больше, потому что Украине нужна лучшая позиция для мирных переговоров", - добавил он.