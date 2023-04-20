Украина получит от ЕС дополнительные 55 млн евро гуманитарной помощи

Украина уже на этой неделе получит от Европейского Союза дополнительные 55 миллионов евро на гуманитарные нужды.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил комиссар ЕС по гуманитарной помощи и управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич на брифинге во время Международного саммита городов и регионов в Киеве в четверг.

"Мы решили на этой неделе добавить 55 млн евро на гуманитарную помощь для Украины из европейского бюджета", - заявил Ленарчич.

По его словам, общая сумма гуманитарной помощи Украине со стороны ЕС с начала полномасштабного российского вторжения составит более 600 млн. евро.

"Это еще один пример европейской солидарности, который продлится так долго, как это возможно", - подчеркнул он.