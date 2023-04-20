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Испания завтра анонсирует новый пакет военной помощи Украине

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Мадрид, Четверг 20 апреля 2023 18:44
Испания завтра анонсирует новый пакет военной помощи Украине Фото: министр обороны Испании Маргарита Роблес (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр обороны Испании Маргарита Роблес объявит о новой военной помощи Украине в пятницу, 21 апреля. Среди прочего, ожидается поставка средств воздушной и военно-морской обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Испании.

Сообщается, что во время заседания в формате "Рамштайн" Роблес подтвердит непрерывность испанской поддержки, подтвердит меры гуманитарной и медицинской помощи, которые продолжает оказывать Минобороны.

"(Министр обороны, - ред.) объявит о том, что в ближайшее время будут отправлены новые партии материальных средств для удовлетворения первоочередных потребностей, озвученных министром Алексеем Резниковым во время его визита в Мадрид 12 апреля", - говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что новые поставки направлены на усиление Вооруженных сил Украины в таких областях, как мобильность, бронирование и защита сухопутных войск, противовоздушная оборона, защита и проецирование морских и амфибийных сил.

"Последнее считается ключевым для обеспечения безопасности "зеленого" морского маршрута, который позволяет вывозить украинское зерно через Черное море, что необходимо для поддержки Всемирной продовольственной программы ООН и оказания помощи африканским и азиатским странам, наиболее пострадавшим от голода", - говорится в сообщении.

Напомним, Испания начала передачу танков Leopard 2 Украине.

Ранее министр обороны Испании Маргарита Роблес отмечала, что доставка танков Leopard 2 по Украине будет осуществляться морем и завершится до конца апреля.

Добавим, что Испания обещала передать Украине первые танки Leopard 2 после 9 апреля, но потом отсрочила отправку.

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