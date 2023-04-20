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Україна отримає від ЄС додаткові 55 млн євро гуманітарної допомоги

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Україна, Четвер 20 квітня 2023 20:00
Україна отримає від ЄС додаткові 55 млн євро гуманітарної допомоги Фото: Україна отримає від ЄС додаткові 55 млн євро гуманітарної допомоги (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Україна вже цього тижня отримає від Європейського Союзу додаткові 55 мільйонів євро на гуманітарні потреби.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив комісар ЄС із питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич на брифінгу під час Міжнародного саміту міст і регіонів у Києві в четвер.

"Ми вирішили цього тижня додати 55 млн євро на гуманітарну допомогу для України з європейського бюджету", - заявив Ленарчич.

За його словами, загальна сума гуманітарної допомоги Україні з боку ЄС від початку повномасштабного російського вторгнення становитиме понад 600 млн євро.

"Це ще один приклад європейської солідарності, який триватиме так довго, як це можливо", - підкреслив він.

Нагадаємо, завтра міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес оголосить про нову військову допомогу Україні під час засідання "Рамштайн".

Окрім того, наступне засідання Контактної групи з оборони України відбудеться на військово-повітряній базі "Рамштайн", заплановане на 21 квітня.

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