Україна отримає від ЄС додаткові 55 млн євро гуманітарної допомоги

Україна вже цього тижня отримає від Європейського Союзу додаткові 55 мільйонів євро на гуманітарні потреби.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив комісар ЄС із питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич на брифінгу під час Міжнародного саміту міст і регіонів у Києві в четвер.