Великобритания может передать больше танков Challenger 2 Украине, но есть условие
Великобритания рассмотрит возможность отправки в Украину дополнительных танков Challenger 2, если они будут эффективно использованы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Британии Бена Уоллеса.
Он сообщил об этом во время своего визита в военную базу Бовингтон Кэмп в Дорсете. Там сейчас проходят подготовку украинские военные.
Бен Уоллес ознакомился с процессом подготовки украинских специалистов на танках Challehger 2.
По его словам, Великобритания может отправить в Украину больше танков Challenger 2 в случае их эффективного применения на поле боя.
Напомним, что в Британии не много танков Challenger 2, чтобы поделиться с Украиной большим количеством таких машин. Однако не исключено, что танков у Киева будет больше.
Также сообщалось, что Великобритания надеется передать Украине танки Challenger 2 в конце марта.
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