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Украина получит от Британии лицензию на производство РЭБ Stone Cloak: что он умеет

20:23 27.07.2026 Пн
2 мин
Технология будет "маскировать" украинские дроны для вражеской ПВО
aimg Валерий Ульяненко
Фото: премьер Британии Энди Бернем и президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Украина получит от Британии лицензию на производство системы радиоактивной борьбы Stone Cloak.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт британского правительства.

"Британия стоит бок о бок с Украиной, и наша поддержка остается непоколебимой. Stone Cloak - это лучший образец британских инноваций, прошедший испытание на передовой", - заявил британский премьер-министр Энди Бернем.

После развертывания в Украине технологию Stone Cloak планируется интегрировать в следующее поколение британских средств дальнобойного поражения.

В частности, систему применят в рамках проекта Brakestop - новой британской бюджетной крылатой ракеты. Это должно усилить национальную безопасность двух государств и повысить эффективность высокоточного вооружения.

Что известно о Stone Cloak

Stone Cloak - британская система радиоэлектронной борьбы (РЭБ), предназначенная для защиты беспилотников.

Устройство имеет размер примерно с планшет и устанавливается непосредственно на дрон. Оно создает электронные помехи, затрудняющие выявление, сопровождение и наведение систем ПВО на беспилотник.

Британская власть пока не раскрывает технические характеристики Stone Cloak (диапазоны работы, мощность, принцип действия и т.п.) из соображений безопасности.

По данным британского правительства, тысячи таких модулей уже переданы Украине и используются на фронте. После передачи прав интеллектуальной собственности Украина сможет наладить их серийное производство и усовершенствовать систему на основе боевого опыта.

Напомним, сегодня украинский президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Британию встретился с новым премьером страны.

В ходе встречи лидеры обсудили защиту Украины. По словам Зеленского, отдельной темой обсуждений стало развитие совместного оборонного производства.

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