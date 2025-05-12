ЕС выделит Украине 900 млн евро за счет активов России: куда пойдут средства

Европейский союз (ЕС) в ближайшие недели выделит 900 млн евро (999.83 млн долларов) на закупку оружия и боеприпасов для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя генерального секретаря Внешней службы ЕС Чарльза Фриса во время открытия II форума оборонной промышленности Украина-ЕС.

Как отметил Фрис, поддержка Украины, которую предоставят в течение ближайших двух недель, будет профинансирована за счет чрезвычайных доходов от замороженных российских активов.

"Таким образом, ЕС выделил всего 3,3 млрд евро на поддержку Украины и ее оборонной промышленности", - добавил он.

Фрис отметил, что на прошлой неделе во Львове были подписаны контракты, которые помогут инвестировать деньги в "самые современные отрасли украинской оборонной промышленности, например, в производство беспилотников и ракет".