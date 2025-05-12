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ЕС выделит Украине 900 млн евро за счет активов России: куда пойдут средства

Понедельник 12 мая 2025 13:16
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ЕС выделит Украине 900 млн евро за счет активов России: куда пойдут средства Фото: Чарльз Фрис, заместитель генерального секретаря Внешней службы ЕС (eeas.europa.eu)
Автор: Сергей Пышкин

Европейский союз (ЕС) в ближайшие недели выделит 900 млн евро (999.83 млн долларов) на закупку оружия и боеприпасов для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя генерального секретаря Внешней службы ЕС Чарльза Фриса во время открытия II форума оборонной промышленности Украина-ЕС.

Как отметил Фрис, поддержка Украины, которую предоставят в течение ближайших двух недель, будет профинансирована за счет чрезвычайных доходов от замороженных российских активов.

"Таким образом, ЕС выделил всего 3,3 млрд евро на поддержку Украины и ее оборонной промышленности", - добавил он.

Фрис отметил, что на прошлой неделе во Львове были подписаны контракты, которые помогут инвестировать деньги в "самые современные отрасли украинской оборонной промышленности, например, в производство беспилотников и ракет".

Замороженные активы России

После начала полномасштабной войны западные государства приняли решение заморозить примерно 300 млрд долларов, принадлежащих Центральному банку Российской Федерации. Основная часть этих средств размещается в пределах ЕС, в частности в бельгийском финансовом учреждении Euroclear, занимающемся клирингом. Другие средства находятся в Соединенных Штатах Америки (США), Японии и государствах, входящих в G7

Активы и в дальнейшем остаются под арестом. Представители стран G7 неоднократно подчеркивали, что размораживание не произойдет до тех пор, пока Россия не компенсирует Украине нанесенный ущерб. В то же время ЕС уже начал направлять доход, полученный от замороженных активов, на поддержку Украины.

Недавно глава украинского правительства Денис Шмыгаль сообщил, что Япония предоставит Украине 3 млрд долларов за счет российских активов.

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