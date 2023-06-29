Украина получит транш МВФ на 890 миллионов долларов

Эти деньги будут направлены на поддержку бюджета Украины. В Фонде отметили, что официальные органы добились значительного прогресса в выполнении своих обязательств в рамках EFF в сложных условиях, выполнив все применимые количественные критерии эффективности до конца апреля.

Также в МВФ добавили, что для обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности в предстоящий сложный период необходимы устойчивая ответственность и импульс реформ.

В Фонде добавили, что экономика Украины демонстрирует большую устойчивость, чем ожидалось. Отмечается, что прогноз роста ВВП на 2023 год повышен до 1-3%, поскольку внутренний спрос восстанавливается, а инфляция замедляется.

Ранее Кабинет министров одобрил текст обновленного Меморандума с МВФ, включающий конкретные планы властей Украины. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что украинское правительство надеется на решение Совета директоров МВФ по поводу очередного транша.

Программа с МВФ

Как сообщало РБК-Украина, МВФ одобрил 31 марта четырехлетнюю программу расширенного финансирования (EFF) для Украины на 15,6 млрд долларов и выделил первый транш на 2,7 млрд долларов. Программа составляет часть пакета международной поддержки Украины общей стоимостью 115 млрд. долларов.

В рамках программы украинские власти обязались реализовать 19 структурных маяков для продолжения финансирования.

Миссия МВФ работала в Вене с 23 по 30 мая 2023 года. Было достигнуто соглашение об обновленном перечне мер и финансовой экономической политике. Теперь соглашение подлежит утверждению Советом исполнительных директоров МВФ, после чего Украина получит транш в 900 млн. долларов.