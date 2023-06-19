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Правительство Украины утвердило новый меморандум с МВФ: подробности

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Украина, Понедельник 19 июня 2023 18:59
Правительство Украины утвердило новый меморандум с МВФ: подробности Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство Украины сегодня, 19 июня, утвердило новый меморандум с МВФ об экономической и финансовой политике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"На сегодняшнем заседании правительства также принимаем ключевое решение для макрофинансовой стабильности государства", - говорится в заявлении.

По его словам, правительство утвердило обновленные письмо о намерениях и меморандум с МВФ об экономической и финансовой политике. В документах зафиксированы обязательства Украины, которые уже реализуются и будут реализовывать в будущем.

"Это, в частности, улучшение бизнес-климата, усиление верховенства права, борьба с коррупцией. Ожидаем в ближайшее время получить следующий транш от фонда на сумму 900 млн долларов", - добавил Шмыгаль.

Программа с МВФ

Как сообщало РБК-Украина, МВФ одобрил 31 марта четырехлетнюю программу расширенного финансирования (EFF) для Украины на 15,6 млрд долларов. Программа составляет часть пакета международной поддержки Украины общей стоимостью 115 млрд долларов.

В рамках программы украинские власти обязались реализовать 19 структурных маяков для продолжения финансирования.

Миссия МВФ работала в Вене с 23 по 30 мая 2023 года. Было достигнуто соглашение об обновленном перечне мер и финансовой экономической политике.

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