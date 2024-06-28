В ЕС ожидают, что Украина летом получит первые деньги от замороженных активов РФ
Украина может в этом году получить первые выплаты по доходам от замороженных в ЕС российских активов. Это может произойти летом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итоговое коммюнике саммита ЕС.
"После принятия правовых актов ЕС по направлению чрезвычайных доходов, имеющих происхождение от заблокированных активов России, для последующей военной помощи для Украины, ее оборонной промышленности и ее восстановления, Европейский совет надеется, что первые перечисления будут осуществлены этим летом", - говорится в документе.
Кроме того, лидеры стран ЕС поручили Европейской комиссии, главному дипломату ЕС и Евросовету продолжить работу по выделению для Украины дополнительного финансирования на 50 млрд долларов в форме кредита под залог замороженных российских активов.
Как отмечают в документе, средства будут направлены на текущую и будущую помощь Украины в военной сфере, поддержку бюджета и восстановление страны.
В ЕС отмечают, что российские активы остаются заблокированными, пока Москва не прекратит агрессивную войну против Украины и не компенсирует ущерб, нанесенный войной.
Кредит для Украины на 50 млрд долларов
Напомним, США предложили выделить Украине кредит в размере 50 млрд долларов под залог замороженных российских активов. Лидеры G7 на саммите в Италии поддержали это предложение.
Ранее сообщалось, что большую часть кредита обеспечат страны Евросоюза. Речь идет о доле в 60%. Ожидается, что денежные средства поступят в Украину уже к концу 2024 года.
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