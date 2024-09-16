Украина получит шесть САУ Panzerhaubitze 2000 в течение следующих 2 месяцев, - Писториус

Отметим, что в начале месяца Германия объявила об общем пакете помощи для Украины. Среди прочего туда попали 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000 года.

"Я думаю, что шесть из них будут доставлены в течение следующих восьми недель", - сказал Писториус.

Он отметил, что захватническая война России против Украины показывает, как важна артиллерия на современном поле боя.

"Сухопутные силы вряд ли способны действовать без эффективной и оперативной артиллерии", - подчеркнул министр.