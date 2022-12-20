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Украина получит еще 10 тысяч терминалов Starlink, - Федоров

Фото: вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Уже в ближайшие месяцы в Украину будут отправлены более 10 тысяч терминалов Starlink.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Украина заключила соглашение с корпорацией Space Exploration Technologies Corp. Илона Маска о получении дополнительных антенн Starlink.

"SpaceX и Маск быстро реагируют на проблемы и помогают нам", - сказал он.

Федоров отметил, что общался с Маском лично. По его словам, миллионер заверил, что будет продолжать поддерживать Украину.

"Когда у нас был мощный блекаут, я отправил ему сообщение в тот день, и он мгновенно отреагировал и уже сделал некоторые шаги. Он понимает ситуацию", - сказал министр.

Федоров отметил, что все финансовые вопросы решены. Он добавил, что, хотя контракта еще нет, правительства нескольких стран Европейского Союза уже готовы разделить оплату за него. При этом весной Украине предстоит найти дополнительное финансирование.

Он также подчеркнул, что альтернативы спутниковой связи нет.

Министр добавил, что новая поставка будет использоваться для стабилизации соединения в критических ситуациях, вроде блекаута.

Напомним, Starlink объявил о повышении цен на свои услуги для украинцев.

Ранее сообщалось, что власти работают над тем, чтобы каждый "Пункт несокрушимости" обеспечить Starlink.

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Михаил ФедоровStarlink