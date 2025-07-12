Украина получит первые дальнобойные ракеты за деньги Германии в июле, - генерал
Первые украинские ракеты большой дальности, производство которых профинансировала Германия, поступят на вооружение ВСУ уже до конца июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZDF heute.
Генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, программа была инициирована в конце мая.
Недавно украинское Министерство обороны подписало контракт с отечественными производителями вооружения, а Берлин полностью взял на себя финансирование.
Ожидается, что общее количество таких ракет достигнет "трехзначных показателей" уже в ближайшие месяцы.
"Нам нужны системы вооружений, которые достигают далеко вглубь российского региона, которые могут атаковать склады, объекты командования и управления, аэродромы и авиацию", - подчеркнул Фройдинг.
Генерал подтвердил, что сейчас ситуация на фронте остается напряженной.
Российские войска имеют тактическую инициативу на отдельных направлениях уже несколько недель подряд, а воздушная ситуация для Украины ухудшилась, особенно в условиях массированных атак на крупные города.
По мнению Фройдинга, именно дальнобойное оружие позволит украинской армии перехватить инициативу, поражая объекты критической инфраструктуры врага на десятки и сотни километров в тылу.
По его словам, Германия готова и в дальнейшем поддерживать Киев такими видами вооружения.
Отдельно он также отметил, что в Украине продолжается развитие локального производства запчастей к западным артиллерийским системам, а также усовершенствование дронов.
Помощь Германии
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что его страна предоставит существенно часть средств для финансирования Starlink в Украине. В заявлении отмечается, что обязательства по финансированию части спутниковой связи с апреля уже взяты на Германию.
То же касается и системы связи военного командования Украины. Писториус также пообещал Украине дальнейшую поддержку в медицинской сфере. Германия будет финансировать медицинское оборудование, также произведенное в Украине.
Вышеупомянутые услуги по поддержке украинских вооруженных сил имеют общий объем около пяти миллиардов евро. Средства поступают из фондов, уже утвержденных Бундестагом.
Taurus от Германии
Напомним, ранее немецкие СМИ писали о том, что Германия якобы решила засекретить поставки оружия в Украину. Ранее же вся поддержка Берлина была открытой и размещалась в интернете. В то же время Фрадрих Мерц утверждал, что готов одобрить передачу Украине крылатых ракет большой дальности Taurus.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.