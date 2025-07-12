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Украина получит первые дальнобойные ракеты за деньги Германии в июле, - генерал

Суббота 12 июля 2025 10:03
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Украина получит первые дальнобойные ракеты за деньги Германии в июле, - генерал Фото: генерал-майор Кристиан Фрейдинг (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Первые украинские ракеты большой дальности, производство которых профинансировала Германия, поступят на вооружение ВСУ уже до конца июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZDF heute.

Генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, программа была инициирована в конце мая.

Недавно украинское Министерство обороны подписало контракт с отечественными производителями вооружения, а Берлин полностью взял на себя финансирование.

Ожидается, что общее количество таких ракет достигнет "трехзначных показателей" уже в ближайшие месяцы.

"Нам нужны системы вооружений, которые достигают далеко вглубь российского региона, которые могут атаковать склады, объекты командования и управления, аэродромы и авиацию", - подчеркнул Фройдинг.

Генерал подтвердил, что сейчас ситуация на фронте остается напряженной.

Российские войска имеют тактическую инициативу на отдельных направлениях уже несколько недель подряд, а воздушная ситуация для Украины ухудшилась, особенно в условиях массированных атак на крупные города.

По мнению Фройдинга, именно дальнобойное оружие позволит украинской армии перехватить инициативу, поражая объекты критической инфраструктуры врага на десятки и сотни километров в тылу.

По его словам, Германия готова и в дальнейшем поддерживать Киев такими видами вооружения.

Отдельно он также отметил, что в Украине продолжается развитие локального производства запчастей к западным артиллерийским системам, а также усовершенствование дронов.

Помощь Германии

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что его страна предоставит существенно часть средств для финансирования Starlink в Украине. В заявлении отмечается, что обязательства по финансированию части спутниковой связи с апреля уже взяты на Германию.

То же касается и системы связи военного командования Украины. Писториус также пообещал Украине дальнейшую поддержку в медицинской сфере. Германия будет финансировать медицинское оборудование, также произведенное в Украине.

Вышеупомянутые услуги по поддержке украинских вооруженных сил имеют общий объем около пяти миллиардов евро. Средства поступают из фондов, уже утвержденных Бундестагом.

Taurus от Германии

Напомним, ранее немецкие СМИ писали о том, что Германия якобы решила засекретить поставки оружия в Украину. Ранее же вся поддержка Берлина была открытой и размещалась в интернете. В то же время Фрадрих Мерц утверждал, что готов одобрить передачу Украине крылатых ракет большой дальности Taurus.

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