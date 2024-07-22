Украина получит первые 1,4 млрд евро из активов РФ в начале августа, - Боррель

Европейский Союз направит первый транш в размере 1,4 млрд евро с доходов от замороженных активов России на закупку оружия для Украины в начале августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на высокого представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.
"Относительно доходов, я проинформировал министров о прогрессе в подготовке первого перевода 1,4 млн евро, который, как ожидается, состоится в начале августа - на следующей неделе", - сказал Боррель.
Он отметил, что эти средства будут направлены на закупку приоритетного военное оборудование для Украины - средств противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды и вооружений в украинской промышленности.
"Таким образом мы не просто будем оказывать военную поддержку Украине, но и изнутри самой Украины. Что, конечно, является самым логичным и эффективным путем, по которому мы можем пойти", - подчеркнул высокий представитель ЕС.
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Напомним, что недавно в ЕС одобрили передачу прибыли от замороженных российских активов Украине.
США предложили выделить Украине кредит в размере 50 млрд. долларов под залог замороженных российских активов. Лидеры G7 на саммите в Италии в июне поддержали это предложение.
Ранее сообщалось, что Украина уже летом этого года может получить первые выплаты по доходам от замороженных в ЕС российских активов.
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