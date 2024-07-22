Украина получит первые 1,4 млрд евро из активов РФ в начале августа, - Боррель

"Относительно доходов, я проинформировал министров о прогрессе в подготовке первого перевода 1,4 млн евро, который, как ожидается, состоится в начале августа - на следующей неделе", - сказал Боррель.

Он отметил, что эти средства будут направлены на закупку приоритетного военное оборудование для Украины - средств противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды и вооружений в украинской промышленности.

"Таким образом мы не просто будем оказывать военную поддержку Украине, но и изнутри самой Украины. Что, конечно, является самым логичным и эффективным путем, по которому мы можем пойти", - подчеркнул высокий представитель ЕС.

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