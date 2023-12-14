Украина получит новый пакет помощи от Эстонии на 80 млн евро. Что известно

"Эстония решила направить Украине пакет военной помощи на сумму 80 млн евро, включая противотанковые ракеты Javelin. Борьба Украины за свободу может быть успешной только в том случае, если союзники будут продолжать помогать украинцам", - говорится в сообщении.

Подробности нового пакета помощи от Эстонии

На сайте Минобороны Эстонии говорится, что правительство поддержало предложение министра обороны Эстонии Ханно Певкура о долгосрочной военной помощи Украине и широком пакете военной помощи Украине для защиты от российской агрессии. В помощь входят противотанковые ракеты Javelin, суда и другое крайне необходимое оборудование.

Помимо большого количества противотанковых мин Javelin, в новейший пакет помощи также входят пулеметы, боеприпасы для легкого оружия, различные транспортные средства и суда, а также водолазное снаряжение. Точные суммы не разглашаются из соображений безопасности. Восстановительная стоимость пакета составляет около 80 млн евро.

"Этот пакет помощи составлен с целью максимальной пользы для Украины без ущерба для собственной обороноспособности Эстонии. Мы заменяем необходимые запасы", - пояснил Певкур.

В течение следующих четырех лет Эстония готова выделять на военную помощь Украине 0,25% своего ВВП и использовать для финансирования помощи средства оборонного бюджета.

Предыдущая помощь Эстонии

С добавлением последнего пакета военной помощи с 2022 года Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму 500 млн евро, что составляет примерно 1,4% ВВП.

Предыдущие пакеты помощи от Эстонии Украине включали, например, противотанковые ракетные комплексы Javelin, гаубицы, артиллерийские боеприпасы, противотанковые мины, противотанковые минометы, пулеметы, транспортные средства, оборудование связи, полевые госпитали, медицинские принадлежности, личные средства защиты (шлемы, брон ), а также военный продовольственный паек.