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Украина получит весной комплексы ПВО SAMP-T. Военные уже отправились на учения

Фото: украинские военные отправились за границу для обучения на комплексах SAMP-T (mil in ua)
Автор: Наталья Юрченко

Украина уже весной получит от Франции и Италии комплексы противовоздушной обороны SAMP-T. Военные уже отправились на учения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Немедленно принял решение о командировке необходимого количества подразделений зенитных ракетных войск на учения. И они уже в пути", - отметил командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Он поблагодарил Францию и Италию за усиление противовоздушной обороны Украины. По его словам, украинские военные закончат обучение весной и вместе с системами SAMP-T вернутся в Украину.

"Ждем наших специалистов с нетерпением, потому что весной они вернутся в Украину не с пустыми руками, а со знаниями, умениями и самими комплексами SAMP/T-Mamba", - добавил Олещук.

Напомним, ранее сообщалось, что Франция и Италия согласовали последние детали для передачи Украине SAMP-T. Известно, что комплексы поступят в Украину весной этого года.

Также Франция и Италия закупят для Украины 700 зенитных ракет для комплекса SAMP-T.

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