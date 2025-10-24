Украина получит "охотника" на КАБы: что известно о новинке с искусственным интеллектом

Во Франции недавно было проверено комплексное техническое решение - радар, программное обеспечение с использованием искусственного интеллекта и дрон-перехватчик. Испытания проводились в условиях ухудшенных погодных условий.

"Условная "вражеская" цель была идентифицирована, сопровождена и захвачена радаром, оснащенным передовой сенсорной системой. После этого, благодаря программному продукту на основе ИИ, дрон-перехватчик по предварительно рассчитанной траектории отрабатывал поражение цели", - сообщили в министерстве.

Разработкой противодействия российским КАБам занимаются Украина, в частности Совместный центр НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC), а также Командование Объединенных Вооруженных Сил НАТО по вопросам трансформации (ACT).

Участие принимают также компании из стран НАТО, эксперты Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины. В частности французская Alta Ares отвечает за ИИ-алгоритмы обнаружения, немецкая Tytan Technologies - за системы перехвата, а еще одна французская компания ATREYD ведет работу с роями перехватчиков контейнерного базирования.

В Минобороны отметили, что разработка противодействия КАБам ведется вместе с НАТО с марта 2025 года. Она уже прошла большой путь - от концепции до ряда работающих прототипов. Если "охотника" на КАБы удастся удачно внедрить - его эффективная работа защитит много жизней гражданского населения и украинских военных.

"Украинские специалисты принимают непосредственное участие в испытаниях и предоставляют экспертную оценку, что позволяет максимально адаптировать решение к реалиям современного поля боя", - добавили в МОУ.