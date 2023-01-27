RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина получит F-16? Данилов заинтриговал видео с истребителями

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов намекнул, что Украина может получить современные истребители F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Данилова в Facebook.

Секретарь СНБО опубликовал в соцсетях видео с истребителями. Сам ролик Данилов подписал: "Вскоре в небе Украины".

Стоит отметить, что F-16 - легкий многоцелевой истребитель, созданный в США еще в 1948 году. "Боевой сокол" благодаря модернизациям является одним из основных боевых самолетов стран НАТО. Эта "птичка" универсальна, так как может выполнять в воздухе ряд задач - от воздушных боев до высокоточной бомбардировки.

Напомним, во время последнего "Рамштайна" президент Владимир Зеленский призвал партнеров на следующей встрече обсудить вопрос передачи Украине истребителей F-16.

Ранее о готовности передать Украине современные самолеты заявили Нидерланды.

Издание Politico в свою очередь сообщает, что среди стран НАТО уже ведутся дискуссии по истребителям. Вероятно, у Украины есть шанс получить F-16, но переговоры могут быть более противоречивым, чем дискуссии о танках.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Алексей ДаниловСНБОВоенная помощьВойна в Украине