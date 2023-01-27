Украина получит F-16? Данилов заинтриговал видео с истребителями

Секретарь СНБО опубликовал в соцсетях видео с истребителями. Сам ролик Данилов подписал: "Вскоре в небе Украины".

Стоит отметить, что F-16 - легкий многоцелевой истребитель, созданный в США еще в 1948 году. "Боевой сокол" благодаря модернизациям является одним из основных боевых самолетов стран НАТО. Эта "птичка" универсальна, так как может выполнять в воздухе ряд задач - от воздушных боев до высокоточной бомбардировки.

Напомним, во время последнего "Рамштайна" президент Владимир Зеленский призвал партнеров на следующей встрече обсудить вопрос передачи Украине истребителей F-16.

Ранее о готовности передать Украине современные самолеты заявили Нидерланды.

Издание Politico в свою очередь сообщает, что среди стран НАТО уже ведутся дискуссии по истребителям. Вероятно, у Украины есть шанс получить F-16, но переговоры могут быть более противоречивым, чем дискуссии о танках.

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